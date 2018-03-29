Исследование Satis Group: 81% всех ICO оказались мошенническими

Satis Group, ведущая консультативная группа по вопросам ICO, классифицировала первичные размещения токенов по их качеству, чтобы продемонстрировать реальную картину фактического прогресса проектов. Согласно выводам Satis Group, почти 81% ICO оказались мошенническими, и только 1.6% имеют реальные перспективы на успех.

Группа Satis классифицирует ICO начиная с первого предложения по сбору средств до появления токена на бирже. Исследователи делят проекты на следующие группы:

Мошеннические

Проекты ICO, которые агрессивно продвигаются через социальные сети и давят на людей призывами к немедленным инвестициям. Обычно они предлагают большую прибыль и низкие риски, при этом команда проекта не раскрывается, а Whitepaper либо отсутствует, либо необходимой информации в документе мало. Такие проекты изначально не настроены на создание полезного продукта и исчезают, когда соберут достаточную суму денег.

Провальные

Проекты, попавшие в эту группу, сумели собрать часть средств, но не достигли поставленных целей. Они немного отличаются от мошенников, поскольку возвращают деньги инвесторам, если проект не смог собрать минимально необходимую сумму, заявленную стартапом при выходе на ICO.

Не дошедшие до бирж

Эти проекты находятся ровно посередине между теми, которые достигают успеха, и потерпевшими неудачу. Подобным ICO удается собрать средства и завершить процесс, но не удается попасть на биржи.

Развивающиеся

Развивающиеся проекты преуспели в сборе средств, завершили процесс ICO и были зачислены на биржи. Они соответствуют хотя бы одному из следующих критериев успеха:

* Развертывание блокчейна/распределенного реестра/продукта/платформы;

* Наличие четкой и прозрачной карты технологического развития на сайте;

* Внесение изменений в коде на GitHub не менее трех месяцев подряд.

Многообещающие

Проекты, соответствующие двум вышеперечисленным критериям.

Успешные

Проекты, соответствующие всем трем вышеперечисленным критериям.



Выводы исследователей

По словам Шервина Довлата (Sherwin Dowlat), аналитика Satis Group, результаты исследования весьма удручают. Довлат и его команда пришли к выводам после анализа индустрии ICO на базе различных источников, таких как сайты рейтингов ICO и CoinMarketCap. Ниже приведены результаты для проектов ICO стоимостью более 50 миллионов долларов:

* 81% - мошеннические проекты;

* 6% проваливаются во время сбора средств;

* 5% не могу вывести токены на биржи;

* 4.4% попадают на биржи (развивающиеся);

* 1.9% - успешные проекты;

* 1.8% - многообещающие проекты.

Из 8% проектов, которые вышли на биржи, почти половина успешных, 2.8% развивающихся, и 1.6% многообещающих проектов.

Исследование Satis Group в очередной раз подтверждает, что необходимо быть чрезвычайно осторожным при инвестировании в ICO и тщательно изучать проект, прежде чем переводить деньги на его развитие. Стоит обращать внимание на партнеров проекта - если среди них есть крупные компании, это может снизить риск инвестиций. Однако стоит убедиться, что заявления о партнерстве правдивы.

Помните также о том, что ваши средства могут быть украдены не только организаторами проекта. Одно из последних исследований выявило, что более 10% всех привлеченных на ICO средств было похищено хакерами.