Финансовые новости
- |
- 28.03.18
- |
- 17:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.03.18
11:37 28.03.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|22.03
|15.5771
|-
|-
|-
|-
|16.0995
|-
|-
|-
|-
|23.03
|15.5750
|-
|-
|-
|-
|16.2072
|15.8667
|-
|-
|-
|26.03
|15.4450
|-
|-
|-
|-
|16.1752
|14.5833
|-
|-
|-
|27.03
|15.6575
|-
|-
|-
|-
|15.8646
|15.7100
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко одобрил эвакуацию полицией препятствующих движению транспорта припаркованных автомобилей
ТОП-НОВОСТИ
|Новым главой НАПК избран Александр Мангул
|Стройки хотят проверять по-новому, чтобы раньше выявлять недостатки
|Онлайновый офшор. Где прячутся миллионы и как обманывают покупателей
|Украина и Израиль завершили переговоры по созданию ЗСТ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 28.03.18
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 28 марта составил 26.4052 грн.
|Доллар усилил подъем 28 марта ко всем основным валютам на данных об американском ВВП
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.03.18
|Фондовые индексы Азии упали 28 марта вслед за технологическим сектором
|Курсы валют по карточным операциям на 28.03.18
Это интересно
|Samsung и KDDI провели успешные полевые испытания 5G-связи
|Флагманский седан Cadillac CT6 обновился и получил заряженную версию c V8
|Amazon активно обсуждает с банками вопросы разработки специальных банковских счетов для своих клиентов
|Арестован украинский хакер, предположительно являющийся лидером киберпреступной группировки Cobalt
|Twitter вводит запрет на рекламу криптовалют вслед за Google и Facebook
|Функция оплаты товаров и услуг появилась в мессенджере WhatsApp
|Sharp Aquos S3, самый компактный смартфон с 6-дюймовым экраном, представлен официально