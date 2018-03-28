На межбанке 27 марта объем торгов долларом увеличился на $61,5 млн до $188,5 млн

Во вторник, 27 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 61,5 млн долларов по сравнению с 26 марта до 188,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 37,6 млн долларов по сравнению с 26 марта до 208,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после роста в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 2 коп. до 26,32 UAH/USD.