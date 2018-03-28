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Биткоин застыл на отметке в $7,8 тыс, аналитики ожидают дальнейшего снижения
08:45 28.03.2018 |
Криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду утром застыла вблизи отметки в 7,8 тысячи долларов, в то время как аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.12 EET биткоин снижался на 0,24%, до 7,878 тысячи долларов. Минутами ранее криптовалюта снижалась в цене на 0,01%. На бирже Bitfinex биткоин рос на 1,09%, до 7,851 тысячи долларов, на GDAX - на 0,9%, до 7,843 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты торговались разнонаправленно. Ethereum дешевел на 2,66%, до 448,87 доллара. Ripple поднимался в цене на 0,99%, до 0,579 доллара, Bitcoin Cash терял 1,36%, опускаясь до 880,93 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, упала ниже 300 миллиардов и составляет на данный момент 298,64 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.
"Вчера рынок продолжил снижение, биткоин достиг отметки 7,8 тысячи, упав на 4,4%. Объем торгов при этом остается средним. Сегодня рынок открылся в небольшом плюсе, однако это больше похоже на консолидацию перед продолжением тренда", - рассказал директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.
По мнению аналитиков, отсутствие негативных новостей по рынку криптовалют уже не способно толкать котировки биткоина вверх, как это было раньше. При этом появление существенных положительных новостей пока не ожидается.
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