Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 2 714,967 млн гривен и валютные - на $669,475 млн

Министерство финансов 27 марта разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2 714,967 млн гривен и валютные бумаги на 669,475 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В частности, размещены гривневые ОВГЗ со сроком обращения 70 дней на 483,921 млн гривен под 17,33% годовых, со сроком обращения 245 дней - на 2 191,350 млн гривен под 17,3% годовых, со сроком обращения 343 дня - на 39,695 млн гривен под 17,0% годовых.

Также размещены валютные ОВГЗ со сроком обращения 686 дней на 84,102 млн долларов под 5,4% годовых, со сроком обращения 308 дней на 179,038 млн долларов под 5,3% годовых и со сроком обращения 203 дня на 406,334 млн долларов под 5,1% годовых,

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2017 году привлекло в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.