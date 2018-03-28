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Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 2 714,967 млн гривен и валютные - на $669,475 млн
18:56 27.03.2018 |
Министерство финансов 27 марта разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2 714,967 млн гривен и валютные бумаги на 669,475 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В частности, размещены гривневые ОВГЗ со сроком обращения 70 дней на 483,921 млн гривен под 17,33% годовых, со сроком обращения 245 дней - на 2 191,350 млн гривен под 17,3% годовых, со сроком обращения 343 дня - на 39,695 млн гривен под 17,0% годовых.
Также размещены валютные ОВГЗ со сроком обращения 686 дней на 84,102 млн долларов под 5,4% годовых, со сроком обращения 308 дней на 179,038 млн долларов под 5,3% годовых и со сроком обращения 203 дня на 406,334 млн долларов под 5,1% годовых,
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2017 году привлекло в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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