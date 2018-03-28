Регулятор ЕС ужесточил политику в отношении криптовалютных деривативов

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) объявило об ужесточении политики в отношении производных от криптовалют финансовых инструментов, говорится в официальном сообщении ведомства.

Отмечается, что регулятор принял решение временно повысить требование по обеспечению связанных с криптовалютой «контрактов на разницу» (CFD) до 2:1. Таким образом, теперь инвесторы обязаны первоначально заплатить не менее 50% от общей стоимости контракта.

Отметим, в январе регулятор начал консультации с общественностью, утверждая в то время, что волатильность криптовалют как базового актива CFD представляет серьезную проблему для защиты розничных инвесторов.

Изначально требование по обеспечению CFD составляло 5:1. Другими словами, инвесторы были обязаны оплачивать лишь 20% от полной стоимости контрактов. ESMA же предлагало либо увеличить это требование (до 2:1 или 1:1), либо и вовсе запретить дистрибьюцию, рекламу и продажу соответствующих деривативов.

«Из-за специфических характеристик криптовалют как класса активов за рынком финансовых инструментов, таких как CFD, будет начат пристальный надзор. В случае необходимости ESMA также рассмотрит возможность ужесточения мер», - говорится в сообщении регулятора.