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Курсы валют по карточным операциям на 27.03.18
11:31 27.03.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 27 марта 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.1000
|26.4550
|32.4000
|33.0033
|4.5000
|4.7000
|ОТП Банк
|26.1500
|26.3500
|32.5200
|32.7900
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|26.1200
|26.3200
|32.2500
|32.7500
|Ощадбанк
|25.9500
|26.5000
|31.9500
|32.8500
|3.1000
|4.8000
|Креди Агриколь Банк
|26.1500
|26.4500
|32.5000
|32.9500
|Укрэксимбанк
|26.0000
|26.5000
|32.2200
|32.8400
|Райффайзен Банк Аваль
|25.9740
|26.5000
|32.2581
|32.7500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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