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G20 отказывается от регулирования криптовалют
10:41 27.03.2018 |
Министры финансов стран G20, собравшиеся на встрече в Аргентине, отказались от призывов к регулированию глобального рынка криптовалют. Вместо этого они намерены внимательно следить за развитием этого сектора.
Неспособность прийти к согласию в вопросе о введении решительных мер отражает расхождение во взглядах членов Большой двадцатки на то, какой должна быть правильная политика по данному вопросу. В то время как Германия и Франция требовали введения строгих мер для защиты населения и закручивания гаек в отношении преступности, другие страны, например Бразилия, дали понять, что не будут следовать рекомендациям G20.
Согласившись с отдаленностью перспективы возникновения рисков для финансовой стабильности, члены G20 в своем заключительном протоколе всего лишь призвали к разработке международных стандартов с целью создания органов, задача которых будет заключаться в «продолжении мониторинга крипто-активов и связанных с ними рисков.... и оценки многосторонних мер реагирования при возникновении такой необходимости».
Отметив, что с крипто-активами связано возникновение проблем сокрытия налогов, отмывания денег и финансирования терроризма, члены G20 обязались реализовать будущие стандарты в сотрудничестве с Группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Кроме того, продолжается сбор данных, на базе которых будет разработана будущая политика. Обсуждение результатов намечено на июль.
Выступая на пресс-конференции по завершении совещания, председатель центрального банка Аргентины Фредерико Штурценеггер (Frederico Sturzenegger), отметил: «В июле мы должны предложить конкретные, учитывающие эту специфику рекомендации, которые дадут ответ на вопрос «Какие данные нам нужны?», а не «Что мы регулируем?».
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