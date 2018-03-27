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На межбанке 26 марта объем торгов долларом уменьшился на $34 млн до $127 млн
10:32 27.03.2018 |
В понедельник, 26 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 34 млн долларов по сравнению с 23 марта до 127 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 15,6 млн долларов по сравнению с 23 марта до 171,2 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.
Курс доллара на межбанке, сохранявшийся неизменным в пятницу, в понедельник вырос на 4 коп. до 26,30 UAH/USD.
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