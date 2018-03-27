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Twitter вводит запрет на рекламу криптовалют вслед за Google и Facebook
09:29 27.03.2018 |
Американская интернет-компания Twitter сообщила, что со вторника начнет вводить запрет на рекламу криптовают вслед за аналогичным решением Google и Facebook FB, сообщил агентству Рейтер представитель компании.
Запрет коснется рекламы ICO (первичного публичного размещения токенов), а также продажи виртуальных валют. Новая политика также коснется рекламы криптовалютных бирж и услуг криптокошельков, но только если они не будут являться публичными компаниями с листингом на определенных крупных фондовых площадках или криптобиржами, регулирующимися японским государством.
Политика запрета рекламы криптовалют будет развернута полностью в течение месяца, уточнил Twitter.
Ранее такое же решение приняли другие крупные американские интернет-компании. Так, социальная сеть Facebook уже запретила в конце января рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с "вводящей в заблуждение" рекламой.
Компания Google также сообщала, что с лета введет у себя запрет на рекламу виртуальных валют и сопутствующих услуг, в том числе ICO, обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле.
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