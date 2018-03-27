Иена дешевеет к доллару 27 марта на снижении интереса к надежным активам

Курс иены к доллару снижается во вторник утром на фоне сообщений о переговорах Китая и США о недопущении торговой войны, что возвращает инвесторам оптимизм и вкус к рисковым активам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 EET курс евро к доллару рос до 1,2453 доллара за евро против 1,2443 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене поднимался до 105,57 иены за доллар со 105,41 иены на предыдущем закрытии, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 89,05 пункта.

Вечером в понедельник издание The Wall Street Journal писало о том, что Китай и США начали переговоры по поводу того, чтобы не допустить торговой войны и обеспечить Америке более широкий доступ к рынку материкового Китая. Кроме того, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин также заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин.

На этом фоне инвесторы теряют интерес к надежным активам, к которым относится и иена, и предпочитают покупать более доходные и рисковые активы. "На рынке есть такое чувство, что ситуация, возможно, не перерастет в торговую войну", - приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика мировых фондовых бирж в Sumitomo Mitsui Banking Corporation в Сингапуре Сатоши Окагаву (Satoshi Okagawa).

На снижение курса иены оказывает влияние и политический фактор, связанный со скандалом с продажей государственного земельного участка японскими чиновниками по заниженным ценам. Согласно показаниям бывшего главы налогового бюро Нобухисы Сагавы в японском парламенте во вторник, ни премьер-министр страны Синдзо Абэ, ни его жена, ни министр финансов страны Таро Асо, ни их советники не отдавали распоряжения в подделывании документов для продажи государством земельного участка компании "Моритомо Гакуэн" по сильно заниженной цене для строительства начальной школы.

Этот политический скандал тянется с февраля 2017 года и привел в свое время к значительному падению рейтинга японского премьера. Инвесторы ранее сомневались в вероятности его переизбрания на третий срок и продолжения стимулирующей политики правительства Японии, известной как абэномика с дешевой иеной.