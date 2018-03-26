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НБУ 19-23 марта купил на межбанке $20 млн по запросу лучшего курса
13:26 26.03.2018 |
Национальный банк в период с 19 по 23 марта купил на межбанковском валютном рынке 20 млн долларов в ходе интервенции по запросу лучшего курса.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.
При этом НБУ не продавал валюту в указанный период.
С 12 по 16 марта Национальный банк продал на межбанке 88 млн долларов и купил 30 млн долларов в ходе интервенции по запросу лучшего курса.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила $1,3 млрд.
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