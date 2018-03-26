На межбанке 23 марта объем торгов долларом уменьшился на $78,7 млн до $161 млн

В пятницу, 23 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 78,7 млн долларов по сравнению с 22 марта до 161 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 103,2 млн долларов по сравнению с 22 марта до 186,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 6 коп. в пятницу сохранился на уровне 26,26 UAH/USD.