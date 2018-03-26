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Доллар торгуется к иене на минимуме с конца 2016 г на опасениях по торговой войне
09:15 26.03.2018 |
Курс доллара к иене торгуется утром в понедельник на минимальных отметках с осени 2016 года, инвесторы по-прежнему обеспокоены угрозой глобальной торговой войны после обострения отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.37 EET курс доллара к иене рос до 104,99 иены за доллар со 104,74 иены на предыдущем закрытии, при этом в пятницу показатель достигал минимума с ноября 2016 года в 104,63 иены за доллар, а в начале прошлой недели курс находился возле отметки около 106 иен за доллар.
Курс евро к доллару поднимался до 1,2369 доллара за евро с 1,2352 доллара на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) сохранялся на уровне предыдущего закрытия в 89,43 пункта.
Доллар оказался под давлением к иене после того, как в минувший четверг президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", в рамках которого в США планируется введение импортных пошлин на продукцию из Китая.
В свою очередь, министерство коммерции Китая объявило, что страна рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, чтобы сбалансировать потери страны от введенных США пошлин на сталь и алюминий.
"В то время, как США и КНР враждуют по вопросам торговли..., немногие участники (рынка - ред.) хотят покупать доллар. Сейчас (на рынке - ред.) доминирует типичная безрисковая торговля", - сообщил агентству Рейтер старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).
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