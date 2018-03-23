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Депозитные ставки для физлиц 23.03.18
22:07 23.03.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 23 марта 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|22.03.18
|23.03.18
|22.03.18
|23.03.18
|22.03.18
|23.03.18
|3 месяца
|13.64
|13.84
|2.31
|2.44
|1.44
|1.44
|6 месяцев
|14.34
|14.53
|3.12
|3.28
|1.83
|1.83
|9 месяцев
|14.07
|14.07
|3.26
|3.26
|2.33
|2.33
|12 месяцев
|14.20
|14.31
|3.51
|3.65
|2.32
|2.32
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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