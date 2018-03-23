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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 22.03.18
11:53 23.03.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|20.03
|15.6405
|-
|-
|-
|-
|15.8684
|15.3750
|-
|-
|-
|21.03
|15.6348
|-
|-
|-
|-
|16.1142
|15.7583
|-
|-
|-
|22.03
|15.5771
|-
|-
|-
|-
|16.0995
|-
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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