На межбанке 22 марта объем торгов долларом увеличился на $65,1 млн до $239,7 млн

В четверг, 22 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 65,1 млн долларов по сравнению с 21 марта до 239,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 49,4 млн долларов по сравнению с 21 марта до 290 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в ослабления на 2 коп. в четверг опустился на 6 коп. до 26,26 UAH/USD.