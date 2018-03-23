Доллар упал из-за торговых и геополитических рисков, опустился ниже 105 иен впервые с конца 2016г

Доллар США в пятницу дешевеет по отношению ко всем валютам развитых стран, долларовые индексы снижаются в связи с опасениями мировой торговой войны и назначением нового советника по нацбезопасности США, который занимает более жесткую позицию по целому ряду вопросов, пишет Dow Jones.

В паре с иеной доллар опустился ниже 105 иен/$1 впервые с конца 2016 года на фоне охватившего рынки неприятия риска.

Курс евро к 8:00 EET 23 марта составил $1,2337 по сравнению с $1,2302 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Курс доллара к японской нацвалюте в пятницу опустился на 0,4% - до 104,80 иены/$1, евро - на 0,2%, до 129,28 иены.

"Очевидно, что иена - излюбленное оружие рынка, используемое, чтобы выразить мнение об усиливающейся напряженности в торговых отношениях США и Китая и ее влиянии на рисковые настроения", - отметил руководитель направления валютной стратегии National Australia Bank в Сиднее Рэй Эттрил.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал документ, поручающий торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров еще "примерно на $60 млрд" в год. Американский президент повторил при этом обвинения в адрес КНР в краже интеллектуальной собственности США и американских компаний.

Кроме того, в четверг Д.Трамп утвердил список стран, которым предоставлено временное (до 1 мая) освобождение от действия пошлин на сталь и алюминий. Австралийский доллар дорожает, поскольку Австралия вошла в этот список наряду с Аргентиной, Бразилией, странами ЕС, Канадой, Мексикой и Южной Кореей.

Вместе с тем доллар повышается в парах с азиатскими валютами, в том числе на 0,2% к индийской рупии и на 0,8% к южнокорейской воне. Акции, валюта и облигации Южной Кореи пострадали больше многих других азиатских стран, поскольку она считается первой потенциальной жертвой в торговой войне Китая и США, а перестановки в Белом доме грозят Корейскому полуострову новым витком напряженности.

Китай объявил, что в ответ на ограничения на ввоз в США алюминия и стали планирует повысить пошлины на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $3 млрд, а также призвал США воздержаться от новых протекционистских мер.

Экс-постпред США при ООН Джон Болтон в апреле заменит генерала Герберта Макмастера на посту советника президента США по национальной безопасности, написал Д.Трамп в Twitter. Он добавил, что "официальная передача дел состоится 9 апреля".

Дж.Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Он является сторонником жесткой линии по отношению к таким странам, как Северная Корея, Иран, Куба, Россия.

Как сообщает CNN, Д.Трамп несколько недель обсуждал с Дж.Болтоном возможность заменить Г.Макмастера на посту советника. По словам источника, знакомого с ситуацией, экс-постпред США пообещал президенту, что "он не начнет никаких войн", если он будет выбран в качестве помощника.

Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику американской нацвалюты в парах с валютами основных торговых партнеров (евро, иеной, фунтом стерлингов, швейцарским франком, шведской кроной и канадским долларом), опустился на 0,3%.

С начала недели доллар опустился на 0,4% в паре с евро и подешевел на 1,1% к иене.

