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Минфин США добавит криптовалютные адреса в санкционные списки
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), главный исполнительный орган по санкциям в США, объявило, что планирует включать в санкционные списки адреса криптовалютных кошельков лиц, которые уже находятся в черном списке.
Под криптовалютным кошельком OFAC понимает «программное приложение (или иной механизм), которое предоставляет средства для хранения и передачи цифровой валюты», под адресом - «алфавитно-цифровой идентификатор, представляющий потенциальный пункт назначения для цифровой передачи валюты».
Управление призывает к сотрудничеству криптовалютные компании, биржи и обменники, которые «должны работать вместе, чтобы следить за подозрительными адресами, которые могут быть в черном списке».
В дополнение к существующим инструментам, состоящим из информационной пропаганды и предупреждений правоохранительных органов, Минфин США намерен бороться с мошенниками, использующими криптовалюты при помощи санкций.
Однако Управление не разъясняет, как именно будет блокировать попавшие в список кошельки и адреса, а также каким образом планирует наказывать лица и компании, осуществляющие транзакции с включенных в санкционный список адресов криптокошельков.
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