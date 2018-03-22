Минфин США добавит криптовалютные адреса в санкционные списки

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), главный исполнительный орган по санкциям в США, объявило, что планирует включать в санкционные списки адреса криптовалютных кошельков лиц, которые уже находятся в черном списке.

Под криптовалютным кошельком OFAC понимает «программное приложение (или иной механизм), которое предоставляет средства для хранения и передачи цифровой валюты», под адресом - «алфавитно-цифровой идентификатор, представляющий потенциальный пункт назначения для цифровой передачи валюты».

Управление призывает к сотрудничеству криптовалютные компании, биржи и обменники, которые «должны работать вместе, чтобы следить за подозрительными адресами, которые могут быть в черном списке».

В дополнение к существующим инструментам, состоящим из информационной пропаганды и предупреждений правоохранительных органов, Минфин США намерен бороться с мошенниками, использующими криптовалюты при помощи санкций.

Однако Управление не разъясняет, как именно будет блокировать попавшие в список кошельки и адреса, а также каким образом планирует наказывать лица и компании, осуществляющие транзакции с включенных в санкционный список адресов криптокошельков.