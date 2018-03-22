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Швейцарское регулирование ICO может стать примером для Евросоюза
16 февраля 2018 года Орган по надзору за финансовым рынком Швейцарии (FINMA) стал первым регулятором, который официально опубликовал достаточно подробные руководящие принципы по проведению ICO, определяющие, как швейцарские законы будут применяться к ICO. Шаг Швейцарии - важный прецедент для регуляторов по всему миру, выбор которых невелик - запрещать распространение технологии, как сделали Южная Корея и Китай или же идти по пути инноваций и юридически закрепить их статус, как сделала Швейцария.
Можно ожидать, что и другие страны вскоре последуют этому примеру. Достаточно либеральное регулирование уже разрабатывается в Гибралтаре, а Канада, Австралия, Великобритания, Сингапур, Эстония и Испания также не раз заявляли о своих намерениях законодательно закрепить статус ICO. Шаг Швейцарии также открывает отличные возможности для Евросоюза, который может взять за основу регулирование страны, улучшить его и утвердить для всех стран-членов. Великобритания также движется в правильном направлении - у нее есть вся необходимая инфраструктура (как и у Швейцарии), чтобы стать центром развития ICO.
Принципы Швейцарии
Вот основные пять принципов, на которые сделан упор в новом руководстве, выпущенном финансовым регулятором страны:
1. Прежде всего, нет необходимости в новом регулировании. Существующих правил достаточно, чтобы регулировать токены/монеты и криптовалюты. Поэтому FINMA корректно классифицирует токены/монеты криптовалюты на основе их использования и прав, связанных с ними. Затем регулятор определяет, когда и как применяются положения Закона о ценных бумагах и Закона по борьбе с отмыванием денег (AML).
2. FINMA классифицирует токены по четырем типам: платежные токены (например, криптовалюты), инструментальные токены, токены-акции и гибридные токены (обладающие характеристиками более чем одного типа). Платежные токены не являются ценными бумагами и к ним не применяется соответствующее законодательство. Однако они подпадают под действие Закона по борьбе с отмыванием денег. Инструментальные токены чаще все не являются ценными бумагами, при этом инвесторы должны иметь возможность пользоваться ими уже во время проведения ICO. Это значит, что к моменту сбора средств проект уже должен функционировать. Однако если токен подпадает хотя бы одну характеристику инвестиции, то он будет расцениваться как ценная бумага и регулироваться соответствующе. Так как инструментальные токены не являются платежными средствами, правила AML к ним не применяются. Токены-акции всегда считаются ценными бумагами и подпадают под действия Законов о ценных бумагах Швейцарии, законы по борьбе с отмыванием денег к ним не применяются. Гибридные токены оцениваются в каждом отдельном случае.
3. Все вышеперечисленное относится только к токенам, которые уже существуют на момент ICO. Все токены, выпущенные после сбора средств, считаются ценными бумагами. Таким образом, компаниям стоит избегать предпродажи и постпродажи токенов, чтобы не попасть под действие законов о ценных бумагах.
4. FINMA также предоставил подробный опросник, который должен быть заполнен эмитентом ICO, чтобы запросить оценку FINMA касательно статуса планируемого к выпуску токена. За рассмотрение каждого случая регулятор взымает определенную плату.
5. Соблюдение правил AML может быть легко достигнуто путем найма представителей служб финансовых посредников, которые убедятся в соответствии ICO текущему законодательству.
Очевидно, что с учетом бурного роста индустрии ICO FINMA будет и дальше дополнять свои руководящие принципы, чтобы обеспечить надежное юридическое поле для первичных размещений токенов. Несомненно, этот сбалансированный и позитивный подход к регулированию многомиллиардной индустрии привлечет в страну ряд инновационных стартапов, и станет примером для других мировых регуляторов.
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