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Остатки средств на корсчетах банков 22.03.17
12:54 22.03.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|19 марта
|57802.9
|20 марта
|56090.4
|21 марта
|55309.8
|22 марта
|54352.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 22 марта - 26,280974 грн/$1.
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