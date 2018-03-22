На межбанке 21 марта объем торгов долларом уменьшился на $8,4 млн до $174,6 млн

В среду, 21 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 8,4 млн долларов по сравнению с 20 марта до 174,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 30,4 млн долларов по сравнению с 20 марта до 240,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 9 коп. в среду понизился на 2 коп. до 26,32 UAH/USD.