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Биткоин дешевеет, оставаясь выше $9 тыс на нейтральном информационном фоне
08:30 22.03.2018 |
Криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг утром незначительно дешевеет, удерживая позицию выше 9 тысяч долларов за единицу, на отсутствии значимых новостей, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 07.49 EET биткоин дешевел на 0,62%, до 9,057 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,69%, до 9,015 тысячи долларов, на Binance - на 0,82%, до 9,003 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты при этом падают в цене более заметно: Ethereum дешевел на 2,18%, до 572,07 доллара, Ripple - на 3%, до 0,695 доллара, Bitcoin Cash - на 2,38%, до 1,048 тысячи доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 350,8 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.
Ввиду отсутствия важных новостей, трейдеры продолжают отыгрывать итоги заседания министров финансов и глав центробанков "Большой двадцатки" (G20), которое во вторник прошло в Буэнос-Айресе. Участники встречи заключили, что криптоактивы не являются валютой и ненадежны для сохранения средств. Однако в то же время финансовые лидеры G20 отметили, что криптоактивы в настоящее время не несут угрозы глобальной финансовой стабильности.
По мнению экспертов, текущий нейтральный новостной фон может создать условия для дальнейшего роста курса биткоина.
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