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Доллар продолжает дешеветь 22 марта на заявлениях ФРС США
07:59 22.03.2018 |
Курс доллара к основным мировым валютам снижается в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы отыгрывают результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор сохранил прогноз по трем повышениям ставки в текущем году.
По состоянию на 7.10 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,26% - до 89,55 пункта. Курс евро к доллару поднимался до 1,2359 доллара за евро с 1,2338 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 105,81 иены за доллар со 106,05 иены на предыдущем закрытии.
В среду ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. Регулятор также улучшил прогноз по росту экономики США на 2018 год до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2019 год - до 2,4% с 2,1%. Прогноз по инфляции на текущий год остался на уровне 1,9%. Прогноз по безработице понижен до 3,8% с 3,9%.
При этом регулятор несколько разочаровал инвесторов, сообщив, что по-прежнему прогнозирует три повышения базовой ставки в 2018 году - до среднего уровня в 2,25%. На этих новостях курс доллара ускорил снижение и сохранил отрицательную динамику утром в четверг.
"Повысит ли в этом году ФРС ставку три раза или даже четыре раза, не станет большим сюрпризом для валютного рынка, который всецело ожидает от регулятора продолжения нормализации политики", - цитирует агентство Рейтер старшего стратега Barclays в Токио Сина Кадоты (Shin Kadota).
Позже в четверг рынок также ожидает решения Банка Англии по ставке. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит базовую ставку на текущем уровне в 0,5%. До этого уровня ставка была повышена в ноябре прошлого года с 0,25%. Это повышение стало первым почти за 10 лет.
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