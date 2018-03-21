Объем частных денежных переводов в Украину в 2017 вырос на 23% до $9,3 млрд

Объем частных денежных переводов в Украину в 2017 году вырос на 23% до 9,290 млрд долларов по сравнению с 2016 годом.

Об этом говорится в данных Национального банка, передают Українські Новини.

При этом лидером по переводам в Украину является Польша.

Переводы из Польши выросли за отчетный период на 57% до 3,123 млрд долларов.

Россия на втором месте - объем переводов снизился на 6% до 1,311 млрд долларов.

Тройку лидеров замыкает США - их объем вырос на 18% до 679 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк усовершенствовал методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и осуществил дооценку объема частных денежных переводов в Украину за 2015-2017 годы.

Пересмотр связан с появлением новых данных за последние три года.