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Объем частных денежных переводов в Украину в 2017 вырос на 23% до $9,3 млрд
Объем частных денежных переводов в Украину в 2017 году вырос на 23% до 9,290 млрд долларов по сравнению с 2016 годом.
Об этом говорится в данных Национального банка, передают Українські Новини.
При этом лидером по переводам в Украину является Польша.
Переводы из Польши выросли за отчетный период на 57% до 3,123 млрд долларов.
Россия на втором месте - объем переводов снизился на 6% до 1,311 млрд долларов.
Тройку лидеров замыкает США - их объем вырос на 18% до 679 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк усовершенствовал методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и осуществил дооценку объема частных денежных переводов в Украину за 2015-2017 годы.
Пересмотр связан с появлением новых данных за последние три года.
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