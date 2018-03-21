НБУ усовершенствовал методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину

Национальный банк усовершенствовал методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк осуществил дооценку объема частных денежных переводов в Украину за 2015-2017 годы.

Пересмотр связан с появлением новых данных за последние три года.

Основным источником данных для расчета объема частных денежных переводов является отчетность по переводу через официальные каналы - банки и международные платежные системы, а также результаты опросов, которые позволяют оценить объемы неформальных переводов - в наличной или товарной форме.

Также в сообщении регулятора говорится, что в 2015-2017 годах оценки объема платежей из основных стран-партнеров оказались заниженными из-за ряда факторов.

Во-первых, за эти годы Польша стала главной страной назначения для украинских трудовых мигрантов, и, поскольку трудовая миграция в Польшу имеет преимущественно краткосрочный сезонный характер, большинство мигрантов привозят заработанные средства лично.

Следовательно, это требовало уточнения уровня платежей по неформальным каналам из Польши.

Во-вторых, административные ограничения на использование международных платежных систем между Украиной и Россией обусловили сокращение официальных переводов из России и, как следствие, недооценку объема неформальных переводов, которые оцениваются как доля от официальных.

Отмечается, что Национальный банк получил возможность осуществить более точные оценки объема частных денежных переводов в Украину благодаря появлению новых данных о трудовой миграции из Украины на основе опроса Государственной службы статистики Украины, а также по объемам частных денежных переводов в Украину, оцененных центральными банками Польши и России.

Отныне для основных стран-партнеров (Польши и России) будет учитываться "зеркальная статистика" о переводах в Украине, то есть данные платежного баланса центробанков Польши и России.

Кроме того, для 18 стран, с которыми Украина имеет наибольшие потоки частных денежных переводов, будут рассчитываться индивидуальные коэффициенты на основе соответствующих обследований.

Отмечается, что новая методика существенно повысит качество и точность оценки объема частных переводов и, соответственно, платежного баланса.

Предварительные данные платежного баланса в отношении частных переводов, которые публикуются в конце каждого месяца по результатам предыдущего месяца, а также ежеквартально, будут рассчитываться Национальным банком на основе собственных оценок с учетом всей имеющейся информации.

Уточненные данные с учетом обновленной "зеркальной статистики" будут публиковаться ежеквартально не позднее чем через три месяца после обнародования предварительных квартальных данных.

Как сообщали Українські Новини, объем частных денежных переводов из-за границы в Украину в январе-сентябре 2017 года увеличился на 30% до 5,192 млрд долларов.