20 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $30,8 млн до $183 млн

Во вторник, 20 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 30,8 млн долларов по сравнению с 19 марта до 183 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 9,8 млн долларов по сравнению с 19 марта до 210,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после повышения в понедельник на 1 коп. во вторник опустился на 9 коп. до 26,34 UAH/USD.



