Доллар США дешевеет 21 марта в ожидании итогов заседания ФРС

Курс доллара снижается в ходе азиатских торгов в среду на фоне слабой активности торгов из-за праздничного дня в Японии.

Кроме того, участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США.

Евро торгуется утром в районе $1,2264 против $1,2242 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в среду в районе 130,57 иены по сравнению со 130,41 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 106,47 иены против 106,53 иены во вторник.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,15%.

Большинство экспертов ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку с текущего уровня 1,25-1,5% годовых до 1,5-1,75% годовых. Кроме того, эксперты полагают, что Федрезерв может занять более агрессивную позицию в плане нормализации кредитно-денежной политики, пишет MarketWatch. Прогноз руководителей Федрезерва в рамках "точечных графиков" (dot plots) может измениться в пользу четырех повышений ставки в 2018 году с объявленных в декабре трех. Повышение ставок снижает привлекательность рискованных активов, таких как акции.

ФРС опубликует решение по ставке в среду в 21:00 МСК, после чего состоится пресс-конференция нового президента Федрезерва Джерома Пауэлла.

"Очевидно, что все внимание будет приковано к заседанию FOMC. При этом существует риск того, что конкретного руководства мы не получим, и придется реагировать на нюансы поведения Пауэлла и делать выводы о его настроениях по реакции на сессии вопросов и ответов", - отмечает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.