Финансовые новости
- |
- 21.03.18
- |
- 09:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биткоин поднялся выше $9 тыс, аналитики не исключают снижения
08:29 21.03.2018 |
Криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду утром дорожает, как и другие основные виртуальные валюты, преодолев отметку в 9 тысяч долларов, при этом аналитики не исключают и падения биткоина ниже 8 тысяч долларов на текущей неделе.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.58 EET биткоин дорожал на 6,9%, до 9,129 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 6,6%, до 9,027 тысячи долларов, на Binance - на 6,9%, до 9,036 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты также в плюсе: Ethereum дорожал на 8,8%, до 588,92 доллара, Ripple - на 2,9%, до 0,72 доллара, Bitcoin Cash - на 9,5%, до 1079,14 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 355,13 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.
"Вчера рынок продолжил расти, биткоин закрылся на уровне 8,9 тысячи долларов. Сопротивление ожидается в районе 9,9 тысячи долларов, где проходит нисходящая линия тренда. В случае преодоления этого уровня появляется шанс для дальнейшего роста", - рассказал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.
При этом ряд аналитиков предполагают, что курс биткоина может опуститься на этой неделе ниже 8 тысяч долларов. "В ближайшую неделю мы увидим волатильность курса биткоина. Можно ожидать игру крупных инвесторов на повышение курса с последующим резким снижением при "выбросе" на рынок больших объемов биткоина на продажу. ... У биткоина впереди новые падения, и очередного снижения курса до уровня в 7,5 тысячи долларов можно ожидать уже на этой неделе", - считает директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Помявшись вчера на месте, доллар на межбанке снова начал дешеветь
|Минюст арестовал все активы Газпрома в Украине
|Что рассказала Савченко в свое оправдание
|Специальные налоги и договоры: какую концессию получит украинский бизнес
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар США дешевеет 21 марта в ожидании итогов заседания ФРС
|Остатки активов MtGox стоимостью почти в 2 миллиарда долларов продолжают оказывать давление на рынок укриптовалют
|Биткоин поднялся выше $9 тыс, аналитики не исключают снижения
|Биржи АТР растут 21 марта в ожидании комментариев ФРС США
|Индексы США выросли 20 марта на ожидании новостей от ФРС
|Помявшись вчера на месте, доллар на межбанке снова начал дешеветь
Это интересно
|Британские власти требуют доступа к серверам фирмы, собиравшей данные для Трампа
|Марк Цукерберг за один день потерял 6 миллиардов долларов
|Платтсбург первым среди американских городов запретил добычу криптовалюты
|Умная вытяжка Xiaomi Yunmi EyeBot получила камеру, систему шумоподавления и искусственный интеллект
|В IBM построили блокчейн-компьютер размером с крупинку соли
|Volkswagen раскрыл дизайн электрического спортпрототипа для «Пайкс-Пика»
|Дебют смартфона Oppo R15: экран Full HD+ и три камеры