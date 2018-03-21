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ICU считает маловероятным рефинансирование нерезидентами ОВГЗ с погашением в 2018г
18:23 20.03.2018 |
Аналитики инвестгруппы ICU считают маловероятным рефинансирование нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины во время предстоящих в текущем году погашений, ожидают конвертацию полученных средств в валюту или валютные ОВГЗ.
"Через некоторое время нерезиденты, вероятно, будут постепенно выводить средства из ОВГЗ и перекладывать их или в валюту, или в валютные ОВГЗ. В апреле, 25-го числа, предстоит выплата около 3 млрд грн по облигациям, размещенным после повышения Национальным банком (НБУ) учетной ставки до 16%. Они (полученные нерезидентами средства - ИФ), скорее всего, будут конвертированы в валюту или в валютные облигации", - сказал старший финансовый аналитик Тарас Котович во время презентации отчета группы по макроэкономике в Киеве во вторник.
По его словам, аналогичные ожидания относительно находящихся в портфелях нерезидентов ОВГЗ с погашением 24-25 июля - на сумму более 4 млрд грн.
В то же время Т.Котович считает, что выход нерезидентов из ОВГЗ не отразится на курсе гривни.
"Выплаты распределены в течение нескольких месяцев. Кроме того, НБУ может спокойно за счет ранее выкупленной на рынке валюты поддержать ее предложение и удержать от расшатывания курс гривни", - сказал он.
Помимо этого, добавил Т.Котович, нерезиденты, вероятно, будут продолжать покупку гривневых ОВГЗ, более акцентируясь на длинных выпусках.
"Думаю, они и далее будут понемногу вкладываться в ОВГЗ", - сказал эксперт.
По состоянию на 20 марта 2018 года в собственности нерезидентов находятся ОВГЗ на 14,461 млрд грн, в том числе Citigroup эмитировала кредитные ноты под ОВГЗ на 4,333 млрд грн, ICBC Standard Bank - под ОВГЗ на 666,75 млн грн.
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