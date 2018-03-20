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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Депозитные ставки для физлиц 20.03.18
16:42 20.03.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 20 марта 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|20.03.18
|19.03.18
|20.03.18
|19.03.18
|20.03.18
|19.03.18
|3 месяца
|13.84
|13.68
|2.44
|2.33
|1.55
|1.44
|6 месяцев
|14.55
|14.42
|3.28
|3.04
|1.96
|1.98
|9 месяцев
|14.31
|14.21
|3.61
|3.37
|2.44
|2.33
|12 месяцев
|14.35
|14.33
|3.65
|3.46
|2.52
|2.38
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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