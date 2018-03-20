Morgan Stanley: биткоин - ускоренный пузырь доткомов

Аналитики американского банковского холдинга Morgan Stanley опубликовали новый отчет, в котором проводятся параллели между недавним взлетом биткоина и бумом "доткомов", произошедшим в конце 90-х гг., сообщает Bloomberg.

По словам аналитиков, в настоящее время движение курса биткоина практически полностью повторяет Nasdaq Composite Index в преддверии и после 2000 г., но в 15 раз быстрее. Тогда Nasdaq вырос на 278% за 519 дней и достиг своего максимума в марте 2000 г., в то время как биткоин вырос на 248% за 35 дней, в процессе поднявшись к отметке $19 511, пишут аналитики.

Отмечается, что с конца прошлого года биткоин пережил три волны падений, когда его цена каждый раз опускалась на 45-50%, прежде чем происходил отскок. В то же время Nasdaq после 2000 г. испытал пять резких падений, которые в среднем составляли аналогичные 44%.

Сравнением с "пузырем" доткомов аналитики объясняют текущую динамику курса первой криптовалюты, когда в декабре 2017 г. биткоин достиг отметки $20 тыс., после чего упал на 70% в течение двух месяцев. В этом "нет ничего необычного", убеждены в Morgan Stanley. В то же время с декабря 2017 г. объемы торгов биткоином выросли почти на 300%.

"Этот рост объема торгов не является показателем большей активности инвесторов, а скорее говорит о спешной попытке выйти", - добавила стратег Morgan Stanley Шина Шах.

На данный момент в отношении биткоина преобладают "бычьи" настроения. Суточный рост составил 2,56%. Рыночная капитализация достигла $145,65 млрд. На момент публикации, биткоин котировался на уровне $8603 за монету.

Криптовалютный рынок на момент написания материала (15:58 мск) находится в восходящем тренде. Все без исключения криптовалюты из первой десятки растут. Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $331,91 млрд согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 43,88%.