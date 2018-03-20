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НБУ продал 19 марта банкам депозитные сертификаты на 6 023 млн гривен
10:50 20.03.2018 |
Национальный банк в понедельник, 19 марта, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 6 023 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,00% годовых 41 банку на сумму 6 023 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 16 марта продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 3 848 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-феврале Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 555,983 млрд гривен, что на 9,1% больше, чем за январь-февраль 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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