На межбанке 19 марта объем торгов долларом уменьшился на $49,9 млн до $152,2 млн

В понедельник, 19 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 49,9 млн долларов по сравнению с 16 марта до 152,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 47,9 млн долларов по сравнению с 16 марта до 200,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 12 коп. в понедельник укрепился на 1 коп. до 26,43 UAH/USD.