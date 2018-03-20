Финансовые новости
- |
- 20.03.18
- |
- 15:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
На межбанке 19 марта объем торгов долларом уменьшился на $49,9 млн до $152,2 млн
09:53 20.03.2018 |
В понедельник, 19 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 49,9 млн долларов по сравнению с 16 марта до 152,2 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 47,9 млн долларов по сравнению с 16 марта до 200,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.
Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 12 коп. в понедельник укрепился на 1 коп. до 26,43 UAH/USD.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Данилюк: якби Мінфін не ламав схеми, нас би всі любили
|ICU прогнозирует в 2018 рост ВВП 3% при инфляции 12,5% и курсе доллара 28,5 UAH на конец года
|Не только финансы. Как Бюро финбезопасности ограничит полномочия НАБУ
|Раскачка валютного рынка в начале недели не переросла в изменение курса доллара на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.3009 грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.03.18
|ICU купила у Дельта Банка кредиты из зоны АТО за 0,3 млрд грн
|НБУ продал 19 марта банкам депозитные сертификаты на 6 023 млн гривен
|Биржи АТР, кроме Японии и Австралии, 20 марта закрылись ростом в рамках коррекции
|Курсы валют по карточным операциям на 20.03.18
Это интересно
|Умная вытяжка Xiaomi Yunmi EyeBot получила камеру, систему шумоподавления и искусственный интеллект
|В IBM построили блокчейн-компьютер размером с крупинку соли
|Volkswagen раскрыл дизайн электрического спортпрототипа для «Пайкс-Пика»
|Дебют смартфона Oppo R15: экран Full HD+ и три камеры
|Как маленькая хитрость помогает достичь больших целей
|Илону Маску сулят много денег, если Tesla станет прибыльной
|Электрический кроссовер Porsche: 600 сил и три экрана