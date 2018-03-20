Доллар дорожает 20 марта в ожидании повышения ставки ФРС США

Курс доллара растет к основным мировым валютам во вторник утром в ожидании повышения ключевой ставки по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.41 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,14% - до 89,89 пункта, курс евро к доллару поднимался до 1,2346 доллара за евро с 1,2336 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене увеличивался до 106,27 иены за доллар со 106,1 иены на предыдущем закрытии.

В среду, 21 марта, Федрезерв объявит свое решение по ставке. По данным CME Group, теперь 91,6% экспертов считают, что в базовая ставка будет повышена в среду до 1,5-1,75% годовых. В понедельник показатель составлял 94,4%. Инвесторы также будут ждать от регулятора подсказок относительно того, будет ли ключевая ставка повышена три или четыре раза в текущем году.

В четверг, 22 марта, состоится заседание Банка Англии. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0,5%.

Иена при этом дешевеет к доллару, инвесторы продолжают оценивать последствия скандала в Японии. Как сообщили в понедельник местные СМИ, рейтинг премьер-министра страны Синдзо Абэ снизился на подозрениях в причастности премьера и его жены к махинациям, связанным с покупкой государственной земли для частной школы по заведомо заниженной цене.