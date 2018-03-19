На межбанке 16 марта объем торгов долларом уменьшился на $56,4 млн до $202,1 млн

В пятницу, 16 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 56,4 млн долларов по сравнению с 15 марта до 202,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 45,2 млн долларов по сравнению с 15 марта до 248,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 17 коп. в пятницу вырос на 12 коп. до 26,42 UAH/USD.