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Twitter вслед за Google и Facebook рассматривает возможность запрета рекламы криптовалют
10:05 19.03.2018 |
Twitter планирует ввести запрет на рекламу криптовалют и ICO. Об этом сообщил Sky News, ссылаясь на источники.
По данным собеседников телеканала, новая рекламная политика сервиса микроблогов вступит в силу в течение двух недель.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Google вслед за соцсетью Facebook готов запретить рекламу криптовалют.
За две недели стоимость самой популярной криптовалюты биткоин потеряла около 30%.
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