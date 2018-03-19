Доллар США дешевеет 19 марта, курс фунта подскочил на новостях о Brexit

Курс доллара снижается относительно корзины основных мировых валют, в то время как курс фунта стерлингов продемонстрировал максимальное повышение за последние два месяца.

Координатор Европейского союза на переговорах о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit) Мишель Барнье официально заявил о подписании соглашения о двухлетнем переходном периоде, сообщает Dow Jones.

Курс британской нацвалюты поднялся до самого высокого уровня более чем за месяц - $1,4089 по сравнению с $1,3942 в пятницу. При этом евро упал до минимума за пять недель - 0,8746 фунта против 0,88145 фунта.

Евро торгуется днем в районе $1,2313 против $1,2290 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в понедельник в районе 130,65 иены по сравнению со 130,28 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 106,11 иены против 106,01 иены в пятницу.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,19%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,11%.

В целом на этой неделе внимание участников валютных рынков будет сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы США, полагают эксперты.

Как ожидается, американский ЦБ повысит процентные ставки по итогам встречи, которая пройдет 20-21 марта. Кроме того, прогноз руководителей Федрезерва в рамках "точечных графиков" (dot plots) может измениться в пользу четырех повышений ставки в 2018 году с объявленных в декабре трех.