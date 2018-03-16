Barclays Bank внедрил криптовалютную биржу Coinbase в систему моментальных межбанковских переводов

Криптовалютная биржа Coinbase получила лицензию Управления финансового надзора Великобритании (FCA) на выпуск электронных денег и стала непрямым участником системы моментальных межбанковских переводов Faster Payments Scheme благодаря партнерству с Barclays Bank.

В то время как другие крупные кредитные институты не торопятся на криптовалютные рынки, Barclays Bank первым заключил сделку с одной из крупных мировых бирж, позволяющую быстро осуществлять переводы в фиатных деньгах британским клиентам. Об этом сообщает Finextra.

Банк активно вел переговоры с регулирующими органами Великобритании о запуске в стране криптовалют, рассматривая в качестве необходимого условия получение лицензии на выпуск электронных денег. Вскоре после получения одобрения от регулятора в апреле 2016 г., Barclays осуществил аналогичную сделку с сервисом социальных выплат Circle, что позволяет осуществлять денежные переводы в фунтах стерлингов, долларах и биткоинах на базе популярных платформ обмена сообщениями и других социальных медиа.

Одержав победу над FCA, Coinbase планирует начать с пилотного проекта, предоставив доступ к Faster Payments небольшому числу институциональных пользователей до начала его развертывания для всех британских клиентов.

Coinbase начала предлагать услуги европейским пользователям в 2014 г., и по ее оценкам, в 2017 г. спрос на рынке ЕС рос в два раза быстрее по сравнению с другими регионами, причем наиболее активна была Великобритания.

В компании заявляют, что лицензия на выпуск электронных денег позволит ей преодолеть нормативные барьеры за пределами Великобритании и охватить 23 страны в ЕС, хотя этому может помешать разрыв отношений между Великобританией и ее соседями на континенте из-за Brexit.