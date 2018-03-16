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НБУ определил семь стратегических целей на среднесрочную перспективу
12:30 16.03.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) представил семь стратегических целей на среднесрочную перспективу.
"В ближайшие три года мы сосредоточимся на следующих целях: низкая и стабильная инфляция, стабильная, прозрачная и эффективная банковская система, возобновление кредитования, эффективное регулирование финансового сектора, свободное движение капитала, финансовая инклюзия, а также современный, открытый, независимой и эффективной центральный банк", - сообщил новоназначенный глава центробанка Яков Смолий, представляя документ в Киеве в пятницу.
Согласно документу, шесть из семи поставленных целей направлены вовне - на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы - государства и ее граждан, субъектов экономической и финансовой деятельности, субъектов экономической и финансовой государственной политики, экспертов.
В то же время НБУ отмечает, что важной предпосылкой для их достижения является высокая институциональная способность центробанка. Понимая это, НБУ поставил перед собой седьмую, внутреннюю цель - стать современным, открытым, независимым эффективным центральным банком.
Нацбанк ожидает, что достижение стратегических целей создаст условия для снижения инфляции до целевого уровня и повышения ее прогнозируемости, что будет способствовать принятию взвешенных долгосрочных решений об инвестировании и формировании сбережений, снижению реальных и номинальных процентных ставок, уменьшению стоимости кредитов и росту кредитования темпами, обеспечивающими экономический рост.
Помимо этого, ожидается повышение эффективности надзора за финансовыми учреждениями: будет установлен непрерывный процесс надзорной проверки и оценки каждого банка (SREP); активизируется развитие виртуальных каналов обслуживания и альтернативных платежей; развитие современной информационной инфраструктуры, обеспечивающей высокий уровень автоматизации процессов и в целом развитие культуры экономного и эффективного использования государственных ресурсов.
В документе также отмечается, что стратегия Нацбанка соответствует принципам развития финансового сектора, отраженным в "Комплексной программе развития финансового сектора Украины до 2020 года", где консолидировано видение развития всех участников финансового сектора и государственных органов.
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