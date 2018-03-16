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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.3532 грн
14:17 16.03.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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16.03.2018
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15.03.2018
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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10:30
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16
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26.2735
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26.1950
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11:00
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110
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61.64
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26.3049
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26.2098
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11:30
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162
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83.62
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26.3123
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26.2028
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12:00
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268
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140.92
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26.3340
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26.2371
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12:30
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410
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208.94
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26.3436
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26.2544
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13:00
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504
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26.3448
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13:30
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518
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26.3472
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26.2712
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14:00
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558
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351.64
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26.3532
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26.2728
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14:30
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26.2720
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15:00
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26.2721
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15:30
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26.2725
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16:00
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26.2727
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16:30
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26.2726
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17:00
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26.2727
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