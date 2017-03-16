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Остатки средств на корсчетах банков 16.03.17
10:29 16.03.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|13 марта
|55422.0
|14 марта
|49833.2
|15 марта
|49822.8
|16 марта
|57538.5
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 16 марта - 26,272654 грн/$1.
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