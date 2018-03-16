15 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $44,4 млн до $258,5 млн

В четверг, 15 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 44,4 млн долларов по сравнению с 14 марта до 258,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 39,8 млн долларов по сравнению с 14 марта до 293,5 млн долларов. Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 19 коп. в четверг вырос на 17 коп. до 26,30 UAH/USD.