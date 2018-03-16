Нацбанк 15 марта не смог удержать гривну от девальвации

Елена Лысенко / UBR.ua

Доллар активно дорожает третий день подряд: 15 марта его курс на межбанке прибавил еще 14 копеек (41 - со вторника), и зафиксировался к вечеру в рамках 26,27-26,31 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Удержать гривну от девальвации не смогли даже распродажи Нацбанка, который подтвердил вчерашние слухи о распродаже своих резервов.

«Ввиду сложившегося дисбаланса между валютным спросом и предложением НБУ вышел с продажей доллара в форме запроса на лучший курс, тем самым притормозив дальнейший стремительный рост котировок», - подтвердил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Продажи НБУ начались еще в 10:30, и регулятор появлялся на межбанке несколько раз, выбрасывая валюту партиями. Поначалу по 26,28 грн./$, а затем в рамках 26,32-26,34 грн./$. В итоге совокупно продал $58 млн.

«Где-то столько и не хватало рынку. Думаю, что если бы требовалось больше и были бы еще запросы от банков, то НБУ продал бы и больше. Финучреждениям не отказывали. Около трети проданной суммы ушло на наличный рынок, где наблюдался повышенный спрос со стороны населения», - отметил в разговоре с начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Валютный дефицит объясняли главным образом выжидательной позицией, которую заняли экспортеры по мере подорожания валюты на межбанке.

«Рост курса доллара вызван ограниченным предложением экспортеров, играющих на повышение и максимально придерживающих валюту в ожидании более выгодных котировок и растущим спросом. В том числе отложенным, на фоне высокого уровня ликвидности и обострения девальвационных настроений наличного рынка», - объяснил Олег Куринной.

Назначение Якова Смолия на должность председателя НБУ никак не сказалось на настроениях межбанка и на продажах экспортеров.

«Большой интриги в этой части не было. Этого решения давно ждали, и в нем не сомневались, потому отреагировали на нашем рынке достаточно спокойно. Думаю, это положительно воспримут и иностранные инвесторы с кредиторами, но без особого ажиотажа», - отметил Гриненко.

Ключевым фактором дня стала распродажа центробанка. Благодаря ней объем межбанковских торгов подрос со вчерашних $428,18 млн. до $516,88 млн.

Из числа наиболее активных продавцов, кроме НБУ, выделяли лишь ПУМБ и Приватбанк. Почти все остальные крупные игроки стояли на покупке доллара: Укрэксимбанк, ОТП Банк, Ситибанк, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк и УкрСиббанк.

Благодаря нацбанковским вливаниям, средний наличный курсы продажи доллара людям откатился к 26,46-26,55 грн./$ после дневного скачка к 26,65-26,70 грн./$.

Хотя максимальный ценник оставался высоким - 27,0 грн./$. Его ставил Аккордбанк и небанковские финучреждения. Минимальная цена бакса составила 26,35 грн./$, с ней работал Марфин Банк.

А большинство крупных банков продавали населению валюту в рамках 26,60-26,75 грн./$: Укрэксимбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Правэкс-банк, Креди Агриколь Банк, Приватбанк, ВТБ Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Сбербанк, Укрсоцбанк.

Выкупали валюту у людей в рамках 25,85-26,65 грн./$.

Энергично курс раскачали барыги: на черном рынке торговля началась в рамках 26,27-26,49 грн./$ после чего к обеду произошел скачок к 26,47-26,72 грн./$, а к вечеру ценники откатились к 26,45-26,54 грн./$.

Финансисты считают, что крупная распродажа Нацбанка сегодня должна встряхнуть экспортеров, подтолкнуть их к валютным продажам.

«Думаю, завтра межбанковская торговля будет стартовать в рамках 26,25-26,35 грн./$, и по идее должны вырасти продажи доллара. После того, как экспортеры увидели, что Нацбанк защищает гривну и не дает сильно расти курсу доллара», - считает Юрий Гриненко.

Олег Куринной ждет 16 марта безналичную торговлю в рамках 26,20-26,30 грн./$. А их коллеги уже предвкушают курсовой откат.

«Возможно сегодня рынок поставил локальный верх, от которого начнется движение по направлению к 26,0 грн./$», - сказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк