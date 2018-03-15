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Депозитные ставки для физлиц 15.03.18
21:11 15.03.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 15 марта 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|14.03.18
|15.03.18
|14.03.18
|15.03.18
|14.03.18
|15.03.18
|3 месяца
|13.50
|13.60
|2.34
|2.34
|1.31
|1.38
|6 месяцев
|14.23
|14.28
|3.02
|3.02
|1.61
|1.71
|9 месяцев
|13.96
|14.07
|3.17
|3.17
|2.03
|2.20
|12 месяцев
|14.21
|14.23
|3.49
|3.49
|2.17
|2.25
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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