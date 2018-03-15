Министр экономразвития Степан Кубов поручил внести майнинг в Классификатор видов экономической деятельности

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Отмечается, что Правительственный комитет под председательством Первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива поручил ряду государственных органов наработать необходимые документы, чтобы внести деятельность по майнингу в Национальный классификатор "Классификация видов экономической деятельности" (КВЭД) с последующим наработкой Концепции о создании благоприятных условий для майнинга в Украине.

"Украина занимает уверенные позиции в мировом криптосообществе, входит в ТОП-14 стран по развитию криптоэкономики и внедрению проектов, основанных на блокчейне. Но наше законодательство не такое прогрессивное, должны начать хотя бы с того, чтобы внести "майнинг" в классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где она [деятельность] сейчас находится", - отметил Кубив.

Кубив добавил, что внесение пункта о деятельности по майнингу в Классификатор деятельности по поддержке функционирования распределенной базы данных должно происходить в классе 63.11 "обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность", поскольку майнинг предусматривает услуги по поддержке и обеспечении функционирования распределенных реестров данных в т.ч. с использованием технологии блокчейн, обработки данных и смарт-контрактов в распределенных блокчейн-реестрах.

"Таким дополнением Классификатора мы решим проблему детенизации рынка майнинга, привлечем дополнительные доходы в бюджет, уменьшим отток квалифицированных IT-специалистов и уменьшим силовое давление на криптосообщество", - отметил Степан Кубов.

Первый вице-премьер-министр также добавил, что сбалансированное решение по этому вопросу требует согласования всех ключевых государственных органов, поэтому поручил Минэкономразвития, Минфину, Минюсту, Минэнергоугля вместе с Госстатом, Агентству электронного управления, НБУ (по согласию), НКЦБФР (по согласию), СБУ (по согласию) разработать соответствующий проект нормативно-правового акта о дополнении Национального классификатора Украины "Классификация видов экономической деятельности".

Напомним, в Белоруссии легализировали майнинг и операции с криптовалютами.

После чего Украинская ассоциация венчурного капитала и прямых инвестиций спрогнозировала возможность выезда украинского криптовалютного бизнеса в страны, где на государственном уровне создаются условия для успешной работы с криптовалютой, в частности в Беларусь.