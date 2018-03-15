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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.03.18
12:29 15.03.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 15 марта 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 12.03
|737439.58
|352696.52
|342100.02
|26684.11
|1920.99
|14037.94
|на 13.03
|736664.31
|352696.52
|341317.09
|26696.63
|1916.60
|14037.47
|на 14.03
|736682.76
|352696.52
|341352.34
|26677.14
|1925.21
|14031.55
|на 15.03
|737153.07
|351729.49
|341862.63
|27063.06
|2045.70
|14452.19
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 15 марта – 26,013978 грн/$1.
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