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На межбанке 14 марта объем торгов долларом увеличился на $4,5 млн до $214,1 млн
09:54 15.03.2018 |
В среду, 14 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 4,5 млн долларов по сравнению с 13 марта до 214,1 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 2,6 млн долларов по сравнению с 13 марта до 253,7 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.
Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 3 коп. в среду вырос на 19 коп. до 26,13 UAH/USD.
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