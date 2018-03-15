На межбанке 14 марта объем торгов долларом увеличился на $4,5 млн до $214,1 млн

В среду, 14 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 4,5 млн долларов по сравнению с 13 марта до 214,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 2,6 млн долларов по сравнению с 13 марта до 253,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 3 коп. в среду вырос на 19 коп. до 26,13 UAH/USD.