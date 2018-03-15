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Чистые международные резервы НБУ в феврале выросли на 4,2% до $6,4 млрд
Чистые международные резервы НБУ в феврале выросли на 4,2% до 6,421 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
По данным Нацбанка, чистые международные резервы НБУ в феврале выросли с 6,163 млрд долларов до 6,421 млрд долларов.
С начала года чистые резервы сократились на 3,8% с 6,672 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 чистые резервы НБУ увеличились на 57,9% с 4,224 млрд долларов.
В 2017 году международные резервы выросли на 21% до 18,808 млрд долларов.
В январе чистые резервы сократились на 9,5% до 6,039 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.
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