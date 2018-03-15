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Доллар 15 марта торгуется разнонаправленно к иене и евро на опасениях по торговой политике США
12:49 15.03.2018 |
Курс доллара к евро и иене не демонстрирует единой динамики в четверг днем, иена поддерживается опасениями рынка на новостях из США по торговой политике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.06 EET курс евро к доллару снижался до 1,2365 доллара за евро с 1,2367 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене опускался до 105,91 иены за доллар со 106,31 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06% - до 89,76 пункта.
Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен 30 миллиардам долларов. Эти новости поддержали курс иены к доллару.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон попросил Пекин разработать план на год по сокращению торгового дефицита с США на 100 миллиардов долларов. Переговоры по этому вопросу состоялись во время визита в США члена политбюро ЦК КПК, главного экономического советника председателя КНР Си Цзиньпина Лю Хэ. При этом президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что власти США попросили КНР составить план по сокращению дефицита лишь на 1 миллиард долларов.
"Когда дело доходит до политики США, до сих пор остается неопределенность, которая ограничивает склонность к риску и поддерживает спрос на иену", - приводит агентство Рейтер слова валютного стратега Credit Agricole Мануэля Оливери (Manuel Oliveri).
Позднее в четверг инвесторы ожидают статистику по рынку труда США. Министерство труда обнародует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 марта. Аналитики ожидают снижения показателя на 1 тысячу по сравнению с показателем предыдущей недели - до 230 тысяч.
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